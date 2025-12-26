Calciomercato Roma, Gasperini vuole Gudmundsson per potenziare l’attacco. Qual è la posizione dei viola?

Calciomercato Roma, Gudmundsson fortemente cercato da Gian Piero Gasperini. La situazione in casa giallorossa

Il Calciomercato Roma continua a muoversi su più tavoli, tra suggestioni, contatti esplorativi e nomi che da mesi orbitano attorno ai radar dei principali club europei. Secondo quanto riportato da TMW, tra i profili da tenere maggiormente sotto osservazione spicca quello di Albert Gudmundsson, giocatore che piace particolarmente alla Roma guidata da Gian Piero Gasperini.

Gudmundsson rappresenta un profilo ideale per il tipo di calcio che il tecnico giallorosso intende proporre: dinamico, tecnico e capace di ricoprire più ruoli sulla trequarti. Nel contesto del Calciomercato Roma, l’islandese viene valutato come un possibile rinforzo in grado di aumentare qualità e imprevedibilità nella fase offensiva, aspetti considerati fondamentali per il nuovo corso tecnico.

Non è però l’unico nome caldo. Tra i giocatori spesso accostati alle big italiane c’è anche Dodo, esterno brasiliano finito nella lista dei possibili rinforzi dell’Inter. Il suo futuro potrebbe intrecciarsi indirettamente con quello della Roma, soprattutto in caso di incastri di mercato e cessioni incrociate che potrebbero liberare spazi e risorse economiche.

Attenzione anche alla situazione di Pablo Marí, difensore centrale seguito con grande interesse dal Real Betis. Il club spagnolo lo monitora da tempo e potrebbe affondare il colpo nelle prossime finestre di mercato. Nel quadro generale del Calciomercato Roma, eventuali movimenti nel reparto difensivo restano un tema sensibile, soprattutto in ottica di ringiovanimento e adattamento alle idee tattiche di Gasperini.

La dirigenza giallorossa lavora quindi su più fronti, valutando opportunità in entrata e possibili uscite, con l’obiettivo di costruire una rosa equilibrata e competitiva. Il Calciomercato Roma si preannuncia intenso e ricco di incastri, dove ogni mossa potrà avere ripercussioni importanti sul progetto tecnico e sulle ambizioni stagionali del club.

