Calciomercato Roma, Wesley affare fatto. I dettagli dell'affare per il nuovo esterno di Gasperini - Calcio News 24

Calciomercato Roma: Wesley è il nuovo rinforzo per la fascia destra. La situazione giallorossa

Il Calciomercato Roma entra finalmente nel vivo con un colpo in difesa: Wesley è pronto a diventare un nuovo giocatore giallorosso. Come riportato da Fabrizio Romano, il terzino destro brasiliano si appresta a sbarcare nella Capitale, in attesa che si completino gli ultimi dettagli burocratici tra Roma e Flamengo.

L’accordo tra i due club è ormai definito: il trasferimento di Wesley alla Roma sarà formalizzato non appena Emerson Royal, ex Barcellona e Tottenham, firmerà ufficialmente con il Flamengo. Un’operazione a incastro che ha richiesto qualche giorno di attesa, ma che ormai è agli sgoccioli.

Le cifre dell’operazione

Secondo quanto riportato, il costo dell’operazione si aggira attorno ai 25 milioni di euro, ai quali si aggiungono 5 milioni di commissioni. Una cifra importante per un profilo giovane ma già molto promettente. La trattativa era già in stato avanzato da giorni, ma ora è davvero tutto pronto per il passaggio del laterale classe 2003 alla corte della Roma.

Il giocatore è atteso a breve in Italia per le visite mediche e la firma sul contratto. Una volta completato il trasferimento, Wesley diventerà a tutti gli effetti un nuovo rinforzo per la squadra giallorossa, che punta su di lui per dare nuova spinta e freschezza alla corsia destra.

Un innesto strategico per Gasperini

Nel contesto del Calciomercato Roma, l’arrivo di Wesley rappresenta una scelta precisa e coerente con la strategia del club: investire su talenti giovani, fisici e tecnici, capaci di crescere e diventare protagonisti in Serie A. Il nuovo terzino destro avrà il compito di alzare il livello della rosa e offrire nuove soluzioni al tecnico Gasperini.

Con Wesley, la Roma si assicura un profilo dinamico, abile in fase offensiva e con margini di miglioramento importanti. Un colpo che testimonia come il Calciomercato Roma non si limiti a nomi altisonanti, ma guardi anche al futuro con intelligenza e ambizione.