Calciomercato Roma, Wesley si avvicina sempre di più alla squadra giallorossa. Le ultime - Calcio News 24

Calciomercato Roma: Wesley sempre più vicino, contatti intensificati col Flamengo. Le novità

Il Calciomercato Roma entra nel vivo e uno degli obiettivi principali per la prossima stagione resta il rinforzo della fascia destra. In quest’ottica, la dirigenza giallorossa sta lavorando con insistenza per portare nella capitale Wesley, terzino classe 2003 in forza al Flamengo. Il giovane brasiliano è considerato una priorità assoluta per il nuovo progetto tecnico targato Gian Piero Gasperini.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore si sono registrati nuovi contatti tra la Roma e il club brasiliano, segno che la trattativa è tutt’altro che ferma. L’obiettivo della società è chiaro: chiudere l’operazione il prima possibile per garantire al tecnico un innesto fondamentale già nelle prime fasi del ritiro estivo.

Wesley ha impressionato in patria per continuità, velocità e capacità di coprire l’intera corsia laterale. È un terzino moderno, abile sia in fase difensiva che in proiezione offensiva, con un buon piede e grande resistenza atletica. Qualità che lo rendono il profilo ideale per il sistema di gioco dinamico e aggressivo che Gasperini intende proporre alla Roma nella stagione 2025/26.

Nonostante il suo nome sia stato accostato di recente anche alla Juventus, la trattativa con i giallorossi sembra aver preso un’accelerazione significativa. Il Calciomercato Roma si muove con decisione su Wesley, e al momento la società capitolina è in vantaggio rispetto alla concorrenza. La sensazione è che l’operazione possa chiudersi positivamente, anche se il Flamengo continua a mantenere una posizione rigida sul prezzo del cartellino.

L’interesse della Roma per Wesley non è casuale: Gasperini lo ha indicato fin da subito come uno dei giocatori funzionali al suo progetto. La fascia destra, infatti, rappresenta un punto nevralgico nello scacchiere tattico del tecnico ex Atalanta, e avere un interprete come Wesley sarebbe fondamentale per dare profondità e ritmo alla manovra.

Il Calciomercato Roma, quindi, prosegue con grande attenzione e determinazione. Wesley è uno dei nomi caldi di questa sessione estiva, e la società giallorossa vuole chiudere il colpo per assicurarsi un talento giovane ma già pronto per il salto in Europa.