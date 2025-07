Calciomercato Roma, Wesley sempre più vicino alla corte di Gian Piero Gasperini. Le ultime - Calcio News 24

Calciomercato Roma: Wesley brilla con il Flamengo, ma il trasferimento si avvicina

Il nome di Wesley continua a tenere banco nel Calciomercato Roma, e la sensazione generale è che la trattativa con il Flamengo sia vicina alla conclusione. Filtra ottimismo da parte dei dirigenti giallorossi, convinti di poter chiudere a breve l’operazione per portare il terzino brasiliano classe 2003 a Trigoria. Tuttavia, mentre si lavora dietro le quinte per limare gli ultimi dettagli, il campo racconta ancora un’altra storia, fatta di prestazioni convincenti e momenti da protagonista.

Nella notte brasiliana, infatti, il Flamengo è sceso in campo contro il Bragantino in una sfida valida per il campionato, e Wesley ha risposto ancora una volta presente. Titolare per tutti i 90 minuti, il giovane terzino è stato tra i migliori in campo, risultando decisivo con il gol del 2-1 finale che ha regalato la vittoria alla sua squadra. Una rete pesante, arrivata in un momento delicato della gara e celebrata con un gesto d’istinto: maglia tolta e cartellino giallo, come se fosse l’ultimo ballo prima dell’addio.

Il gol, l’esultanza, e soprattutto il lungo abbraccio con Filipe Luis a fine partita, hanno il sapore di un saluto. Tutti indizi che fanno pensare che quella di ieri sera potrebbe essere stata l’ultima apparizione di Wesley con la maglia del Flamengo. In patria, si parla già apertamente del suo futuro in Italia, mentre a Roma cresce l’attesa per un rinforzo giovane, dinamico e di prospettiva, ideale per rafforzare le corsie esterne.

Il Calciomercato Roma sta accelerando, e Tiago Pinto lavora con determinazione per consegnare a Daniele De Rossi un esterno difensivo all’altezza delle ambizioni giallorosse. Wesley, che ha già mostrato grande personalità e doti tecniche interessanti, sembra il profilo giusto per questo progetto. La trattativa con il Flamengo è ormai a buon punto, anche se manca ancora l’accordo definitivo sulle modalità di pagamento e su eventuali bonus.

Intanto, il ragazzo continua a giocare, segnare e sorridere. Ma ogni suo gesto sembra parlare il linguaggio dell’addio. Il Calciomercato Roma potrebbe presto accogliere un nuovo talento brasiliano, e Wesley è pronto a scrivere la prossima pagina della sua carriera in giallorosso.