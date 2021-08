Calciomercato Roma: Zakaria o Anguissa per regalare un regista a Mou

Calciomercato Roma: per completare la rosa Mourinho vuole un regista, Zakaria o Anguissa i due nomi su cui sta lavorando Pinto

José Mourinho ha bisogno di un regista per completare la rosa e ha dato mandato al suo ds Tiago Pinto di trovarlo in questi ultimi giorni infuocati di mercato. Secondo Il Corriere dello Sport i nomi su cui sta lavorando la Roma sono due: Zakaria e Anguissa.

Per il primo – che va in scadenza nel 2022 – il Borussia Mönchengladbach chiede 20 milioni ma il club giallorosso può arrivare al massimo a 15. Per questo Pinto ha avuto diversi contatti con l’agente di Anguissa (centrocampista del Fulham in scadenza nel 2023). È stato offerto anche Sergio Oliveira del Porto ma non sembra scaldare Mourinho, alla ricerca di un giocatore con altre caratteristiche.