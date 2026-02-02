Calciomercato Roma, ecco Zaragoza: il re del dribbling per completare l’attacco di Gasperini. Ecco chi è l’ultimo acquisto dei giallorossi

L’attacco della Roma si completa con un innesto di pura elettricità e fantasia. Il focus odierno de La Gazzetta dello Sport celebra l’arrivo nella Capitale di Bryan Zaragoza, l’ultimo tassello richiesto a gran voce da Gian Piero Gasperini. L’esterno offensivo spagnolo, sbarcato nella notte, è pronto ad accendere l’Olimpico già dalla prossima sfida contro il Cagliari, portando in dote quelle caratteristiche di imprevedibilità che mancavano al reparto avanzato dei Giallorossi.

La formula dell’affare e le caratteristiche

Il classe 2001 arriva in prestito dal Bayern Monaco con una formula complessa: diritto di riscatto che si trasformerà in obbligo al raggiungimento della qualificazione in Champions League e di un determinato numero di presenze. I Capitolini hanno inoltre versato un indennizzo al Celta Vigo per interrompere anticipatamente il prestito in essere. Alto appena 164 centimetri, Zaragoza è descritto come un “folletto” capace di numeri impressionanti: nella scorsa stagione all’Osasuna è stato il giocatore con più dribbling tentati nei top 5 campionati europei (55 ogni 100 palloni), superando specialisti come Doku e Nico Williams. La Rosea lo paragona a Francisco Conceiçao per gli strappi, ad Alexis Saelemaekers per l’imprevedibilità e al Papu Gomez per la qualità del tocco, un mix ideale per il calcio verticale del tecnico di Grugliasco.

La nuova gerarchia offensiva

Con l’ingaggio dell’iberico, il reparto offensivo della Lupa diventa una vera e propria corazzata da dieci elementi. Le gerarchie sono ora definite: Donyell Malen, l’olandese arrivato a gennaio, è il centravanti titolare, supportato da Robinio Vaz. Sulla trequarti, Zaragoza agirà principalmente a sinistra per rientrare sul piede forte, con Lorenzo Pellegrini come alternativa di lusso, mentre a destra la titolarità spetta a Paulo Dybala, il genio argentino, con il talento di Matias Soulé pronto a subentrare. Un attacco “da sogno” costruito per blindare l’Europa che conta.

