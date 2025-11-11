Calciomercato Roma, serve risolvere il problema legato al centravanti. Ecco la situazione attuale - Calcio News 24

Calciomercato Roma, serve risolvere il rebus centravanti in casa giallorossa. Ecco la situazione attuale in casa capitolina

L’emergenza nel reparto offensivo della Roma ha raggiunto livelli critici. Agli infortuni di Paulo Dybala, Leon Bailey ed Evan Ferguson si è ora aggiunto quello di Artem Dovbyk, il centravanti ucraino che resterà ai box per 4/6 settimane a causa di una lesione del tendine del retto femorale sinistro. In questo scenario preoccupante, il club giallorosso sta intensificando la ricerca di rinforzi in vista della finestra di mercato di gennaio.

Zirkzee, il nome caldo per l’attacco giallorosso

Tra i nomi più quotati per rinforzare l’attacco della Roma c’è sicuramente quello di Joshua Zirkzee. Come rivelato da Fabrizio Romano su YouTube, i contatti per l’attaccante olandese sono già stati avviati. Inizialmente, il West Ham si era mosso per il classe 2001, ma ora anche la Roma ha effettuato alcune chiamate per comprendere la fattibilità dell’operazione.

La posizione del Manchester United e la volontà del giocatore

Nella corsa a Zirkzee, un ruolo chiave potrebbe giocarlo il Manchester United. I Red Devils hanno appena perso il centravanti Benjamin Sesko per infortunio (anche se la gravità non sembra particolarmente seria), e questo potrebbe spingere l’allenatore Ruben Amorim a trattenere l’olandese. Amorim, infatti, non ha mai voluto privarsi di Zirkzee, credendo fermamente nella sua importanza per la squadra grazie alla sua duttilità e capacità di ricoprire più ruoli in attacco.

Tuttavia, la volontà del calciatore potrebbe fare la differenza. Zirkzee desidera giocare con maggiore continuità e punta a ottenere un minutaggio elevato per sperare in una convocazione dal CT dell’Olanda in vista del Mondiale del 2026. Questa ambizione potrebbe spingerlo a considerare un trasferimento in un club che gli garantisca maggiori opportunità in campo.

Le possibili mosse di mercato

La situazione di Zirkzee è complessa e dipenderà da diversi fattori: le richieste economiche del Manchester United, le offerte degli altri club interessati (oltre a Roma e West Ham, altri potrebbero inserirsi), e soprattutto la volontà del giocatore. La Roma, dal canto suo, ha bisogno di un rinforzo immediato e di qualità per superare l’emergenza in attacco e mantenere vive le ambizioni stagionali. Gennaio si preannuncia un mese caldo per il mercato giallorosso, con Zirkzee che si candida a essere il colpo principale.

