Calciomercato Salernitana: Venuti preferito ad Augello

Calciomercato Salernitana: Augello e Venuti sono i favoriti per sostituire Mazzocchi, con l’esterno della Fiorentina lievemente favorito

Nessuna novità sul fronte Salernitana per quanto riguarda Tommaso Augello. Non si registrano contatti tra il club campano e la Sampdoria per il possibile acquisto del terzino, che in caso di offerta convincente potrebbe salutare i blucerchiati a gennaio.

Prima di trasformare l’interesse concreto in una vera e propria trattativa, la Salernitana aspetta una risposta dalla Fiorentina per Lorenzo Venuti. È lui il primo obiettivo per sostituire l’infortunato Pasquale Mazzocchi.

