Calciomercato Salernitana, occhi su Augello

Calciomercato Salernitana: l’infortunio di Mazzocchi, assieme alle sue buone prestazioni, costringono la squadra a cercarne un sostituto

Pasquale Mazzocchi è finito nel mirino di molte squadre di Serie A. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’esterno della Salernitana piace a Inter, Napoli e Roma.

Per questo e per l’infortunio patito in nazionale, il ds De Sanctis è già alla ricerca di qualcuno che lo sostituisca: il principale indiziato sarebbe Augello della Sampdoria.