Valon Berisha Sampdoria, accordo totale con il Salisburgo: accordo da 7 milioni di euro più bonus, ecco quando arriva

Berisha Sampdoria, ci siamo. Samp letteralmente scatenata sul mercato. Dopo aver concluso l’operazione Omar Colley per il reparto difensivo, la dirigenza blucerchiata ha raggiunto l’accordo totale con il Salisburgo per Valon Berisha: come sottolineato dai colleghi di Sampnews24.com, il centrocampista è in arrivo a Genova…

Accordo da 7 milioni più 1 milione di euro di bonus con il Salisburgo: il calciatore nelle prossime ore firmerà il suo contratto con la Samp e inizierà la sua avventura in Serie A. Un acquisto di caratura internazionale per Marco Giampaolo, con Berisha che ha collezionato 9 reti e 10 assist tra Bundesliga austriaca ed Europa League nell’ultima stagione.