Calciomercato Sampdoria: i blucerchiati hanno raggiunto un accordo con l’Amiens per Sanasi Sy: il terzino classe ’99 firmerà fino al 2025

La Sampdoria, come raccolto da SampNews24, ha raggiunto un accordo con l’Amiens per Sanasi Sy, terzino sinistro classe ’99 in scadenza di contratto al termine della stagione.

Al club di Ligue 2 verrà destinato un piccolo indennizzo, con l’aggiunta di bonus legati alle prestazioni del calciatore. Sy firmerà fino al 2025.