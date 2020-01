Calciomercato Sampdoria: chiesto Masiello all’Atalanta

Calciomercato Sampdoria: il club blucerchiato ha chiesto Andrea Masiello all’Atalanta. Contatti tra le due società

La Sampdoria cerca innesti in difesa dopo la partenza di Murillo. La trattativa con il Napoli per riportare Tonelli in blucerchiato è ancora bloccata (tra i due presidenti non è stato ancora raggiunto l’accordo) e allora la Samp si guarda intorno.

Come riporta Gianluca Di Marzio la Sampdoria ha chiesto all’Atalanta Andrea Masiello. Se l’affare con il Napoli non dovesse sbloccarsi allora i blucerchiati si fionderebbero sul difensore orobico.