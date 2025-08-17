Calciomercato Sampdoria, Donati parla di Massimo Coda tra permanenza e ruolo chiave

Calciomercato Sampdoria, quale sarà il ruolo di Coda nei blucerchiati la prossima stagione? Le ultime sul centravanti dei liguri

Alla vigilia del debutto stagionale in Coppa Italia, l’allenatore della Sampdoria, Massimo Donati, ha tenuto una conferenza stampa per presentare la sfida contro lo Spezia di Luca D’Angelo, in programma lunedì 18 agosto alle 18:30. Tra i temi affrontati, grande attenzione è stata riservata al futuro di Massimo Coda, attaccante di riferimento della squadra blucerchiata.

Donati ha sottolineato quanto il bomber sia importante per il progetto tecnico della Sampdoria: «È un giocatore fondamentale», ha dichiarato, aggiungendo di avere molta stima per lui. Classe 1988, Coda è noto per il suo fiuto del gol e la capacità di incidere in partita, qualità che il tecnico ritiene determinanti per affrontare una stagione lunga e competitiva.

Sulla professionalità del giocatore, Donati ha voluto evidenziare il suo impegno quotidiano: «Si allena sempre bene, al massimo». Un comportamento che non solo testimonia la dedizione dell’attaccante, ma rappresenta anche un esempio per l’intero gruppo. Secondo il tecnico, avere un leader come Coda in campo e nello spogliatoio può fare la differenza sia nella gestione del gruppo sia nelle prestazioni durante le partite più delicate.

L’intervento di Donati suggerisce quindi che, nonostante le voci di mercato, l’attaccante rimane al centro dei piani della Sampdoria, con il tecnico pronto a valorizzarlo pienamente. La squadra dovrà fare affidamento sulla sua esperienza e capacità realizzativa, elementi che possono rivelarsi decisivi nelle competizioni nazionali.

In conclusione, il futuro di Coda sarà chiarito solo nelle prossime settimane, ma le parole di Donati confermano la fiducia del club nel suo attaccante di punta e la volontà di costruire attorno a lui un progetto solido e competitivo per la nuova stagione.