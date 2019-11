Calciomercato Sampdoria: ipotesi ritorno di Eder a gennaio

Calciomercato Sampdoria: il club blucerchiato starebbe pensando di riportare in Italia Eder, attulamente in forza al Jiangsu Suning

La Sampdoria dovrà necessariamente attingere al mercato invernale per rinforzarsi e togliersi dalle zone caldissime della classifica. Per questo il ds Osti starebbe pensando ad un ritorno a Genova di Eder.

L’attaccante ex Inter sta continuando la propria stagione in Cina con il Jiangsu Suning ma si fanno sempre più intense, secondo Tuttosport, le voci che lo vedono vicino ad un ritorno in Italia.