Calciomercato Sampdoria, il ds Mancini mette nel mirino un giocatore di Serie A: è lui il primo obiettivo per rinforzare il reparto offensivo di Gregucci. Le ultime

Calciomercato Sampdoria, il nome nuovo per i doriani è quello di Johnsen della Cremonese. Valutazioni in corso su questo rinforzo

Il calciomercato della Sampdoria si prepara a entrare nel vivo con l’avvicinarsi della sessione invernale, un passaggio cruciale per dare nuova linfa a una stagione che finora ha mostrato luci e ombre. La dirigenza blucerchiata è consapevole della necessità di intervenire per rendere la squadra più competitiva e continua nel rendimento, obiettivo ribadito anche dal direttore sportivo Andrea Mancini nelle ultime settimane.

La Sampdoria sta affrontando un campionato complesso, caratterizzato da alti e bassi che hanno evidenziato alcune carenze strutturali, soprattutto nel reparto offensivo. Proprio per questo motivo, il calciomercato della Sampdoria sarà orientato alla ricerca di profili in grado di aumentare qualità, imprevedibilità e soluzioni tattiche negli ultimi trenta metri. Servono giocatori capaci di saltare l’uomo, creare superiorità numerica e contribuire in zona gol, caratteristiche che al momento non sempre sono emerse con continuità.

LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Tra i nomi finiti sul taccuino della società blucerchiata spunta quello di Dennis Johnsen, esterno offensivo norvegese classe 1998 attualmente in forza alla Cremonese. Il giocatore è apprezzato per la sua velocità, la tecnica individuale e la capacità di attaccare la profondità, ma sta trovando poco spazio nelle rotazioni della squadra guidata da Davide Nicola. Una situazione che potrebbe aprire scenari interessanti in vista di gennaio, con Johnsen pronto a valutare una nuova destinazione per rilanciarsi e ritrovare continuità.

Nel contesto del calciomercato della Sampdoria, l’eventuale arrivo di Johnsen rappresenterebbe un’opzione utile per ampliare le rotazioni offensive e offrire allo staff tecnico guidato da Gregucci un’alternativa con caratteristiche diverse rispetto agli attuali interpreti. La sua duttilità gli consentirebbe di agire su entrambe le fasce, aumentando le soluzioni tattiche a disposizione della squadra.

Al momento il mercato è ancora in una fase esplorativa, fatta di sondaggi e valutazioni, ma l’attenzione della dirigenza è concreta. Il calciomercato della Sampdoria sarà determinante per affrontare al meglio la seconda parte di stagione: gennaio si avvicina e il club blucerchiato vuole farsi trovare pronto, con l’obiettivo di costruire una squadra più solida, competitiva e ambiziosa.