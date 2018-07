Calciomercato Sampdoria, spunta l’ipotesi Marko Pjaca: incontro in corso tra la dirigenza blucerchiata e la Juventus, proprietaria del cartellino del croato

Un altro club si inserisce nella corsa a Marko Pjaca. Vi abbiamo raccontato dell’interesse della Fiorentina di Pantaleo Corvino per l’esterno offensivo di proprietà Juventus, ma secondo quanto riportato da Sky Sport c’è anche la Sampdoria: incontro in corso tra la dirigenza blucerchiata e i colleghi bianconeri per parlare del croato.

Reduce dall’esperienza in prestito in Bundesliga con la maglia dello Schalke 04, il classe 1995 verrà nuovamente ceduto dai bianconeri per consentirgli di trovare spazio da protagonista. Walter Sabatini è un suo grande estimatore e in questi minuti sta provando a piazzare il colpo. Blitz doriano per l’ex Dinamo Zagabria, attesi aggiornamenti…