Calciomercato Sampdoria, Milan su Damsgaard: ma i rossoneri non sono soli

Calciomercato Sampdoria: Damsgaard è sempre nel mirino delle big. Il Milan ci pensa, ma occhio alla Juventus

Il calciomercato come unica strada percorribile per ripianare i debiti passa inevitabilmente per il sacrificio di alcune delle pedine migliori tra le mani di Roberto D’Aversa. Una di queste è Mikkel Damsgaard. L’esterno danese, che si sta facendo aspettare in questo campionato di Serie A, è nel mirino di Milan e Juventus.

Come riporta La Repubblica, la squadra rossonera ci starebbe pensando per sostituire l’ormai interista Hakan Calhanoglu. La dirigenza bianconera, invece, avrebbe in mente un’operazione più complessa: mandare Dejan Kulusevski al Tottenham e virare su Damsgaard.

