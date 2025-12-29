Calciomercato Sampdoria, pazza idea! Torna la pista Gabbiadini per il mercato di gennaio: ecco cosa sta emergendo

Calciomercato Sampdoria, Gabbiadini di nuovo nel mirino della Samp: la suggestione di gennaio prende forma

Il nome di Manolo Gabbiadini torna a riecheggiare con forza nell’ambiente blucerchiato. L’attaccante classe ’91, reduce dall’esperienza all’Al‑Nasr, ha infatti risolto il proprio contratto nei giorni scorsi, diventando ufficialmente svincolato. Una decisione che apre scenari intriganti in vista di un possibile ritorno in Italia e che riaccende, inevitabilmente, la suggestione di un terzo capitolo con la Sampdoria.

Sampdoria e Gabbiadini, un legame che non si è mai spezzato Il rapporto tra Gabbiadini e Genova è rimasto intatto nel tempo. L’attaccante, cresciuto nel vivaio dell’Atalanta, ha vissuto in blucerchiato alcune delle stagioni più significative della sua carriera, diventando un punto di riferimento tecnico ed emotivo per squadra e tifosi. Gol pesanti, personalità discreta e un forte senso di appartenenza hanno reso il suo nome ancora oggi molto amato dalla piazza. Un eventuale ritorno avrebbe un valore che va ben oltre l’aspetto sportivo.

Il bivio del presente: un ritorno possibile Archiviata l’avventura negli Emirati Arabi Uniti, Gabbiadini si trova ora davanti a una scelta importante. A 34 anni, è consapevole di dover individuare un progetto che sappia valorizzarlo e offrirgli un ruolo chiaro. La Sampdoria, dal canto suo, potrebbe trarre grande beneficio dalla sua esperienza e dal suo fiuto del gol: un giocatore capace di muoversi sia da prima punta sia da seconda punta, utile per ampliare le soluzioni offensive a disposizione.

Un’occasione di mercato a costo zero Il fatto che Gabbiadini sia attualmente svincolato rappresenta un’opportunità non da poco. In un mercato sempre più attento ai costi, poter ingaggiare un profilo del genere a parametro zero diventa un’opzione particolarmente appetibile.

Per ora siamo nel campo delle suggestioni, ma una suggestione concreta. Il futuro di Manolo Gabbiadini è ancora tutto da definire, e Genova potrebbe tornare a essere una tappa centrale del suo percorso calcistico.

