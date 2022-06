Calciomercato Sampdoria: più vicino il ritorno di Linetty. Il Torino potrebbe abbassare le pretese

Non è un mistero che la Sampdoria vorrebbe riprendersi Karol Linetty, così come non è un mistero che il centrocampista polacco non vede l’ora di tornare a Genova. In questo clima di amore corrisposto c’è di mezzo il Torino.

Linetty non fa parte del progetto granata per la prossima stagione e, come riporta Tuttosport, il club ha intenzione di lasciarlo partire in questa sessione di mercato. Per questo motivo Urbano Cairo sembrerebbe d’accordo nel modificare le pretese economiche sul giocatore: la trattativa con la Sampdoria potrebbe avviarsi sulla base di un offerta di 6-7 milioni di euro. Resta l’ostacolo ingaggio, superabile.