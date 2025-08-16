Calciomercato Sampdoria, Radunovic è il nome per la porta: la richiesta del Cagliari ai blucerchiati

Calciomercato Sampdoria, testa a testa con il Palermo per l’estremo difensore rossoblù: le ultime sulla trattativa imbastita da Mancini

Il futuro di Boris Radunovic sembra ancora in bilico. Il portiere serbo, classe 1996, è finito nel mirino di due club di Serie B con ambizioni di risalita immediata: Sampdoria e Palermo. Entrambe le squadre lo considerano un elemento chiave per rinforzare il reparto difensivo, puntando su esperienza e affidabilità tra i pali.

Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, Radunovic è osservato con grande attenzione: il suo profilo tecnico e la maturità acquisita in diverse stagioni tra Serie A e B lo rendono un obiettivo appetibile per società che vogliono partire subito con basi solide. La capacità di gestire la pressione e garantire sicurezza al reparto arretrato sono qualità fondamentali per club che puntano a ritornare ai massimi livelli del calcio italiano.

Al momento, il portiere è ancora sotto contratto con il Cagliari, ma la sua permanenza non è affatto scontata. Le possibili offerte provenienti da Sampdoria e Palermo potrebbero convincere il club sardo a valutare una cessione. In caso di partenza, la società dovrà muoversi rapidamente per trovare un sostituto all’altezza, assicurandosi che il ruolo chiave tra i pali non resti scoperto.

Il calciomercato entra così nel vivo e la situazione di Radunovic rappresenta uno dei nodi principali da sciogliere nelle prossime settimane. La concorrenza tra i club interessati rende l’affare più complesso: ogni mossa dovrà essere valutata con attenzione, sia dal punto di vista tecnico che economico. La prossima stagione per il portiere e per le squadre coinvolte sarà decisiva: da questa scelta dipenderanno non solo il futuro di Radunovic, ma anche la solidità difensiva delle squadre che ambiscono a protagonismi immediati.