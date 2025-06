Calciomercato Sampdoria, che asse con Cagliari: oltre Scuffet e Riccio, c’è Veroli nuovo obiettivo dei blucerchiati!

Manca meno di un giorno all’apertura ufficiale del calciomercato estivo, che darà il via alla nuova stagione sportiva 2025/26. La Sampdoria, reduce da una stagione chiusa in ritardo rispetto alle altre formazioni di Serie B, vuole partire con il piede giusto e sta già lavorando su diverse operazioni in entrata e uscita. In prima linea c’è il direttore sportivo Andrea Mancini, molto attivo nelle ultime ore.

Tra i dossier più caldi figura quello con il Cagliari. I blucerchiati sono vicini a chiudere uno scambio tra Riccio e Scuffet, che porterebbe a Genova un portiere affidabile per la prossima stagione. L’operazione prevede anche un conguaglio economico a favore della Samp, utile per finanziare ulteriori acquisti.

Ma non finisce qui: il club doriano monitora anche il possibile ritorno di Davide Veroli, difensore classe 2003, rientrato in Sardegna dopo che la Sampdoria ha scelto di non riscattarlo per 3 milioni di euro. Veroli, che ha ben figurato nella scorsa stagione a Genova, resta un profilo gradito, ma secondo Il Secolo XIX la pista è complicata. Il Cagliari preferisce attendere offerte dalla Serie B prima di prendere una decisione definitiva.

Nel caso in cui non arrivassero proposte convincenti, il nuovo tecnico sardo Fabio Pisacane, che conosce bene Veroli dai tempi della Primavera, lo valuterà durante il ritiro estivo.

Attenzione anche alla concorrenza: il Pescara, neopromosso in Serie B, ha mostrato interesse per il difensore. Cresciuto proprio nel vivaio abruzzese, Veroli potrebbe essere attratto dall’idea di tornare “a casa”, fattore che potrebbe incidere sulla sua decisione finale.

La Sampdoria resta comunque vigile, in attesa di sviluppi concreti. Il calciomercato 2025 è solo all’inizio, ma i blucerchiati vogliono farsi trovare pronti.