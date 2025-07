Calciomercato Sassuolo, Adli come biglietto da visita per il ritorno in Serie A? Colpo da non sottovalutare - Calcio News 24

Calciomercato Sassuolo: nel mirino tre giocatori del Milan, e non solo. La situazione dei neroverdi

Il Calciomercato Sassuolo inizia a prendere forma con obiettivi ben precisi. Secondo quanto rivelato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il club neroverde avrebbe puntato gli occhi su tre giocatori attualmente sotto contratto con il Milan, con l’intento di rinforzare sia il centrocampo che l’attacco in vista della prossima stagione.

Per il reparto di centrocampo, due nomi emergono con forza: Tommaso Pobega e Yacine Adli. Entrambi piacciono per caratteristiche tecniche e fisiche, e rappresenterebbero profili ideali per il gioco che il Sassuolo intende sviluppare. In particolare, Adli ha recentemente rifiutato una proposta arrivata dalla Russia, manifestando la volontà di rimanere in Italia. Questo dettaglio potrebbe favorire un’eventuale trattativa con il club emiliano.

Ma il Calciomercato Sassuolo non si ferma al centrocampo. Anche per l’attacco ci sono movimenti importanti in corso. Tra i nomi seguiti spiccano Giovanni Simeone, attualmente al Napoli, e Lorenzo Colombo, giovane attaccante di proprietà del Milan che ha già avuto diverse esperienze in Serie A e viene considerato un talento in crescita. Entrambi i giocatori sono valutati attentamente per completare un reparto offensivo che ha bisogno di nuove energie e soluzioni.

Le prossime settimane saranno cruciali per capire se il Sassuolo riuscirà a trasformare questi interessamenti in operazioni concrete. La società vuole costruire una rosa competitiva, capace di affrontare la prossima stagione con l’ambizione di risalire dopo l’amara retrocessione.

Il Calciomercato Sassuolo si preannuncia dunque attivo e strategico, con l’obiettivo di individuare giocatori motivati, giovani ma già pronti per il salto di qualità. Le trattative con il Milan potrebbero rivelarsi fondamentali per gettare le basi della nuova rosa neroverde, puntando su profili che vogliono rilanciarsi e crescere in un ambiente che storicamente valorizza i talenti.