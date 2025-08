Calciomercato Sassuolo, la decisione definitiva di Asllani di fronte alla proposta dei neroverdi - Calcio News 24

Calciomercato Sassuolo: sfuma la pista Asllani, arriva la conferma di Carnevali

Il calciomercato Sassuolo registra una battuta d’arresto su uno degli obiettivi di centrocampo. Kristjan Asllani, regista albanese in uscita dall’Inter, non vestirà la maglia neroverde. Dopo ore di indiscrezioni, è arrivata anche la conferma ufficiale da parte dell’amministratore delegato del club emiliano, Giovanni Carnevali, che ha chiarito definitivamente la situazione.

Intervistato da TuttoMercatoWeb, Carnevali ha dichiarato: «Non abbiamo un accordo con Asllani, perché da parte del giocatore non c’è l’interesse di venire al Sassuolo». Parole chiare, che chiudono ogni spiraglio su una possibile trattativa in corso.

Il calciomercato Sassuolo, dunque, deve voltare pagina su questo fronte. L’interesse per Asllani era concreto, ma si è scontrato con la volontà del giocatore, che secondo fonti vicine all’Inter punta soltanto a un trasferimento verso squadre che partecipano alle coppe europee o comunque appartenenti alla fascia alta della Serie A. Tra i club graditi figurano Bologna e Fiorentina, due società che offrono contesti più in linea con le ambizioni del centrocampista ex Empoli.

Questo rifiuto ha effetti a catena non solo per il Sassuolo, ma anche per l’Inter, che sperava in una rapida uscita del giocatore per sbloccare altre operazioni in entrata. Il club nerazzurro, dal canto suo, non intende accettare soluzioni temporanee: il trasferimento di Asllani dovrà essere a titolo definitivo o con obbligo di riscatto, escludendo l’ipotesi di un semplice prestito.

Nonostante il no di Asllani, il calciomercato Sassuolo resta attivo e attento a cogliere nuove opportunità a centrocampo. Il direttore Carnevali, come di consueto, valuterà alternative in grado di garantire qualità e affidabilità al nuovo tecnico. Il rifiuto dell’albanese, seppur pesante, non cambia la strategia del club: costruire una rosa forte, motivata e pronta a lottare per la salvezza in Serie A.