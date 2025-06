Calciomercato Sassuolo, da Berardi ai nuovi acquisti: ecco le prossime mosse della squadra neroverde - Calcio News 24

Calciomercato Sassuolo: obiettivi chiari in ogni reparto, tra sogni e ritorni eccellenti. Quale sarà il futuro anche dei cosiddetti big?

Il Calciomercato Sassuolo entra nel vivo con tante trattative in corso e idee precise per rinforzare la rosa in vista della nuova stagione. La prima conferma arriva dalla panchina: sarà ancora Fabio Grosso a guidare i neroverdi nel prossimo campionato, con l’obiettivo di rilanciare il club e tornare a lottare per posizioni di prestigio.

Per la porta, il nome caldo del calciomercato Sassuolo è quello di Jonathan Klinsmann, classe 1997 e figlio dell’ex attaccante tedesco Jürgen Klinsmann. Attualmente in forza al Cesena, il portiere statunitense è tra i principali obiettivi del Calciomercato del Sassuolo.

In difesa, il club emiliano guarda con attenzione a diversi profili giovani e promettenti. Piace Nicolò Bertola, centrale classe 2003 dello Spezia, anche se la concorrenza dell’Udinese è forte. Altro nome monitorato è Saba Goglichidze, georgiano dell’Empoli, seguito anche da big come Roma, Lazio, Fiorentina e Parma. Per le fasce, si seguono Alessandro Zanoli (2000), terzino destro del Napoli reduce da un prestito positivo al Genoa, e Mattia Zanotti (2003), ex Inter ora al Lugano.

Sul lato sinistro difensivo, piacciono Derrick Kohn, tedesco di origine ghanese del Galatasaray, reduce da un prestito al Werder Brema, e Mehdi Dorval, algerino del Bari che ha attirato anche l’interesse di club internazionali come l’Ajax.

Il calciomercato Sassuolo si muove anche a centrocampo, dove uno degli obiettivi è Drissa Camara, ivoriano del Parma seguito anche da Cagliari e Genoa. Inoltre, si valuta il possibile ritorno di Hamed Junior Traoré, ex Sassuolo attualmente al Bournemouth dopo una parentesi in prestito all’Auxerre.

Per l’attacco, si parla di Alfon Gonzalez, esterno spagnolo classe 1999 in uscita dal Celta Vigo a parametro zero. Tuttavia, il vero sogno del calciomercato Sassuolo è riuscire a trattenere due pedine fondamentali come Domenico Berardi e Armand Laurienté, elementi chiave per la fase offensiva della squadra.

Il calciomercato Sassuolo si preannuncia attivo e ambizioso, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva, ricca di giovani talenti e guidata da un allenatore che crede nel gioco offensivo. Tanti i nomi sul taccuino, ma la priorità resta quella di mantenere la qualità in rosa e puntare su un progetto di crescita sostenibile.