Calciomercato Sassuolo, quale sarà il futuro di Domenico Berardi? Spunta fuori una big molto importante - Calcio News 24

Calciomercato Sassuolo, quale sarà il futuro di Domenico Berardi? Una big è pronta a fare faville per lui. Ecco le novità

Il Bologna guarda con sempre maggiore attenzione ai movimenti del calciomercato Sassuolo in vista del prossimo calciomercato estivo. Dopo l’interesse manifestato per Kristian Thorstvedt e Andrea Pinamonti, emerso nelle ultime ore, arriva una nuova suggestione che coinvolge uno dei volti più rappresentativi della squadra neroverde: Domenico Berardi.

Il numero 10 calabrese, simbolo e capitano del Sassuolo, è da anni al centro di voci di mercato, spesso smentite o mai concretizzate. Tuttavia, dopo la retrocessione in Serie B del club emiliano, sembra inevitabile che diversi pezzi pregiati della rosa possano lasciare il club, e Berardi è certamente tra i profili più appetibili sul mercato. Il Bologna, forte della qualificazione alla prossima edizione della Champions League e intenzionato a rinforzare ulteriormente l’organico, sta valutando la possibilità di portare il fantasista a Casteldebole per aggiungere qualità, esperienza e imprevedibilità al reparto offensivo.

L’operazione non si preannuncia semplice, soprattutto per i costi legati al cartellino e all’ingaggio del giocatore, ma l’ipotesi potrebbe prendere forma se ci fosse la volontà comune di Berardi e del Sassuolo di separarsi. Il club rossoblù, che sta studiando attentamente il mercato interno per rinforzare la rosa con giocatori già pronti per la Serie A, guarda con interesse anche alla possibilità di integrare profili con esperienza e leadership, caratteristiche che Berardi incarna perfettamente.

Intanto, i tifosi del Sassuolo iniziano a fare i conti con un’estate che si preannuncia turbolenta. Le indiscrezioni legate al possibile addio del numero 10 non sono una novità: anche negli anni passati si sono rincorse voci su un suo trasferimento, spesso smentite dai fatti o bloccate per scelta del giocatore stesso. Stavolta, però, con la prospettiva della Serie B e un ciclo ormai concluso, la separazione sembra più concreta.

Il Bologna osserva e resta alla finestra, pronto ad approfittare dell’occasione. Dopo gli interessamenti per Thorstvedt e Pinamonti, il possibile inserimento su Berardi conferma l’intenzione del club felsineo di puntare in alto e cogliere le opportunità offerte dal mercato nazionale.