Il calciomercato del Sassuolo è delineato: resistere agli assalti per i big e provare a ingaggiare due calciatori per Dionisi

Il Sassuolo ha chiuso il suo 2021 perdendo nel derby contro il Bologna. Ko per 3-0 che però non cancella quanto di buono fatto da Dionisi e i suoi in questa stagione, tra qualche alto e qualche basso. La formazione neroverde deve trovare la giusta continuità e un aiuto potrebbe arrivare dal calciomercato. Innanzitutto, quando si parla di mercato in casa neroverde, bisogna sempre partire dai big. Sono tantissimi i calciatori in vetrina: da Gianluca Scamacca a Davide Frattesi, da Jeremie Boga a Domenico Berardi, da Giacomo Raspadori a Maxime Lopez. Ne partirà soltanto uno e il prescelto sembra essere Boga. L’esterno ivoriano ha un anno e mezzo di contratto, sta rendendo al di sotto delle aspettative, spinge per andare ormai da diversi mesi, e dunque gennaio potrebbe essere il momento giusto per il suo addio. Ma sempre al giusto prezzo. Il diktat in casa neroverde è chiaro: a gennaio i top non si toccano. Eccezione quest’anno per Boga.

Alta resistenza agli attacchi per i big

Il calciatore neroverde piace all’Atalanta e potrebbe portare 25 milioni di euro nelle casse del Sassuolo, denaro che poi potrebbe essere reinvestito per l’ingaggio di un nuovo esterno d’attacco e forse di un centrocampista fisico. Il Sassuolo, salvo sorprese, resisterà agli altri assalti. La Fiorentina sembra aver abbandonato la pista Berardi. Le altre big sono sui vari Scamacca, Frattesi e Raspadori ma ogni discorso sarà rimandato, come minimo, a giugno. La strategia dunque è delineata. Poi ci saranno anche altri movimenti ‘minori’: potrebbe essere acquistato qualche giovane talento per il futuro. Un acquisto per gennaio è stato già chiuso nel calciomercato Sassuolo estivo: il difensore classe ’99 Ruan Tressoldi, in arrivo dal Gremio. A fargli posto dovrebbe essere Edoardo Goldaniga, che piace al Cagliari.