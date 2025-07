Calciomercato Sassuolo, Pobega obiettivo numero uno per il centrocampo. Occhio però a quella rivale - Calcio News 24

Calciomercato Sassuolo: idea Pobega e Adli, duello con il Bologna per riuscire a potenziare il centrocampo

Il Calciomercato Sassuolo si accende con un possibile doppio colpo dal Milan. Il club neroverde avrebbe messo nel mirino due esuberi rossoneri: Tommaso Pobega e Yacine Adli. Entrambi i centrocampisti sono in uscita da Milano e potrebbero rappresentare occasioni interessanti per le squadre di Serie A in cerca di rinforzi a centrocampo. Su di loro c’è anche il Bologna, che però al momento sembra più vicino a Pobega.

Proprio Pobega, reduce da un prestito con i rossoblù nell’ultima stagione, ha parlato apertamente del suo futuro: “A Bologna ho trovato un ambiente sano. Tornerei subito”, ha dichiarato a fine maggio sul canale YouTube della Serie A. Tuttavia, la trattativa con il Bologna ha subito una frenata: il club emiliano aveva un’opzione di riscatto da 12 milioni, ma ha deciso di non esercitarla. Ha poi avanzato un’offerta da 7 milioni, ritenuta insufficiente dal Milan.

Qui si inserisce il calciomercato Sassuolo, pronto ad approfittare della situazione. Il Calciomercato Sassuolo valuta seriamente il profilo di Pobega, centrocampista fisico e duttile, che potrebbe dare solidità ed esperienza al reparto mediano neroverde.

Ma non finisce qui: anche Yacine Adli potrebbe rientrare nei piani del Sassuolo. Il regista francese, reduce da una stagione poco brillante con la Fiorentina, è fuori dai progetti tecnici del Milan. Con un contratto in scadenza nel 2026, Adli è stato proposto a diverse squadre italiane, tra cui proprio il Sassuolo, oltre a Bologna, Cremonese e Cagliari. Anche lo Spartak Mosca sarebbe interessato.

Il Calciomercato Sassuolo osserva con attenzione, pronto a cogliere eventuali occasioni low cost o operazioni in prestito con diritto di riscatto. L’obiettivo della società è rinforzare il centrocampo con profili che possano garantire qualità e continuità.

Le prossime settimane potrebbero essere decisive: tra strategie e concorrenza, il Sassuolo vuole giocare un ruolo da protagonista anche fuori dal campo.