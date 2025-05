Calciomercato Sassuolo, Carnevali blinda i big: «Niente follie, i giocatori che valgono si pagano. E ne abbiamo avuti»

Calciomercato Sassuolo, le dichiarazioni di Carnevali blindano i big. Niente sconti in caso di cessioni importanti

Al Corriere dello Sport ha parlato Giovanni Carnevali, dirigente del Sassuolo, neo promosso in Serie A e da sempre bottega verde di talenti, venduti a peso d’oro dalla compagine neroverde.

Da Berardi a Throstvedt, passando da Laurienté e Doig, il Sassuolo e i suoi tifosi, anche la prossima estate e il prossimo calciomercato, dovranno passarla a trattenere i big che il club emiliano ha prodotto, per riuscire ad alzare l’asticella e conquistare la salvezza dopo un anno in “purgatorio” in Serie B.

Queste le dichiarazioni del dirigente Carnevali, riguardo la situazione cessioni in casa Sassuolo.

PAROLE – «Il Sassuolo va gestito come un’azienda, niente follie. I giocatori che valgono si pagano. E noi ne abbiamo avuti tanti, basti pensare a quanti ne abbiamo dati alla Nazionale. Cercheremo di trattenere tutti, qualcuno andrà via solo a fronte di offerte importantissime. Berardi e Laurienté? Domenico ha dimostrato di essere un campione in campo e fuori con il suo esempio, è una bandiera come non ce ne sono più. Laurienté è rimasto perché voleva tornare in Serie A con noi, siamo stati i primi a renderlo incedibile la scorsa estate. È importante. Quando c’è una trattativa bisogna essere d’accordo in tre: chi vende, chi compra e i giocatori. Vedremo, la nostra intenzione è di trattenerlo».