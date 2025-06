Calciomercato Sassuolo, si punta tutto su Andrea Colpani! Occhio all'interesse di quella rivale - Calcio News 24

Calciomercato Sassuolo, possibile colpo Andrea Colpani per l’attacco? Sarà una vera e propria battaglia questa estate

Il Calciomercato Sassuolo si accende dopo la promozione in Serie A. Il club neroverde vuole subito costruire una rosa competitiva per affrontare al meglio il ritorno nella massima serie, e tra le prime mosse in programma c’è l’assalto ad alcuni giocatori del Monza, retrocesso in Serie B. Secondo quanto riportato da Firenzeviola.it, il Sassuolo sarebbe tra le squadre interessate a Andrea Colpani, trequartista classe ’99, già protagonista in passato con la maglia del club brianzolo.

Colpani rappresenta una delle occasioni più interessanti sul mercato: con il Monza obbligato a cedere diversi elementi a causa della retrocessione, il suo profilo è finito nel radar di diverse società di Serie A, tra cui anche il Genoa. Tuttavia, il Calciomercato Sassuolo sembra intenzionato ad agire con decisione, sfruttando la situazione e cercando di chiudere l’operazione prima della concorrenza.

L’interesse del Sassuolo non si ferma però a Colpani. I dirigenti emiliani avrebbero infatti messo nel mirino anche Dany Mota Carvalho, attaccante portoghese molto apprezzato per la sua duttilità e capacità realizzativa, e Samuele Birindelli, esterno difensivo capace di giocare su entrambe le fasce. Entrambi rientrano nei piani tecnici della dirigenza neroverde, intenzionata a puntare su giocatori giovani ma già esperti nel campionato italiano.

Primi contatti tra il calciomercato Sassuolo e il Monza sarebbero già avvenuti in forma esplorativa, ma l’impressione è che le trattative possano entrare nel vivo nelle prossime settimane. Il Calciomercato Sassuolo sta cercando di muoversi con tempestività, evitando di restare indietro rispetto alla concorrenza, soprattutto per quanto riguarda giocatori che rappresentano un’opportunità anche dal punto di vista economico.

L’obiettivo della società neroverde è chiaro: costruire un organico solido e competitivo, capace di affrontare la Serie A con ambizione e senza soffrire nella lotta salvezza. E i profili individuati dal calciomercato Sassuolo rispecchiano questa strategia. Se le trattative andranno a buon fine, il Calciomercato Sassuolo potrebbe mettere a segno tre colpi importanti già nelle fasi iniziali della sessione estiva, lanciando un segnale forte a tutto il campionato.