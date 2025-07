Calciomercato Sassuolo, Colpani obiettivo numero uno. Occhio però a quella grande rivale per il trequartista - Calcio News 24

Calciomercato Sassuolo: occhi puntati su Colpani, duello con Bologna e Cremonese. La situazione

Il calciomercato Sassuolo si accende con un nome che sta attirando l’attenzione di più club: Andrea Colpani. Il centrocampista classe 1999, reduce da un periodo altalenante tra Monza e Fiorentina, è in uscita dal club brianzolo e potrebbe essere uno dei primi colpi dell’estate neroverde.

Dopo diverse stagioni positive con la maglia del Monza, Colpani ha avuto una breve parentesi alla Fiorentina, dove però non è riuscito a imporsi. Ora è rientrato a Monza, ma il suo futuro appare nuovamente in bilico. Sul giocatore si sono mossi con decisione Sassuolo, Cremonese e Bologna, ma in questo momento il Sassuolo sembra il club più interessato e con le idee più chiare.

Il calciomercato Sassuolo sta infatti cercando profili italiani e con esperienza nella massima serie, ideali per avviare un nuovo ciclo tecnico dopo la promozione. Colpani, abile nel giocare sia da mezzala che da trequartista, risponde perfettamente a queste esigenze. Il club neroverde vede in lui un possibile perno del centrocampo per il futuro e ha già avviato contatti esplorativi con il Monza.

La Cremonese, dal canto suo, è anch’essa interessata al giocatore, ma deve fare i conti con una concorrenza più strutturata, soprattutto da parte del Sassuolo e del Bologna, che hanno disponibilità economiche e progettuali superiori. Tuttavia, i grigiorossi continuano a lavorare su più fronti: oltre a Colpani, stanno monitorando anche la situazione di Samuele Birindelli, esterno destro apprezzato dal nuovo tecnico Davide Nicola.

Birindelli rappresenta una soluzione ideale per la fascia, e il club lombardo sta cercando di costruire una rosa competitiva per tentare la salvezza in Serie A. Ma è il nome di Colpani a restare centrale nelle strategie di mercato, soprattutto per il calciomercato Sassuolo, che punta a chiudere l’operazione prima dell’inizio del ritiro estivo.

Con la sessione estiva in pieno fermento, il calciomercato Sassuolo è pronto a muoversi in modo deciso: Colpani potrebbe essere il primo tassello per una nuova ripartenza.