Calciomercato Sassuolo, occhi puntati su Andrea Colpani per potenziare la trequarti. La situazione - Calcio News 24

Calciomercato Sassuolo: occhi puntati su Andrea Colpani per il rilancio in Serie A

Il nome di Andrea Colpani torna al centro delle trattative di questa sessione estiva e, stavolta, è il Calciomercato Sassuolo a sondare con decisione il terreno. Dopo una stagione deludente alla Fiorentina, dove il talento ex Monza non è riuscito a imporsi sotto la guida di Raffaele Palladino, proprio l’allenatore che lo aveva valorizzato in Brianza, Colpani è rientrato alla base e guarda ora con interesse a nuove opportunità per rilanciarsi in Serie A.

L’annata appena conclusa, che avrebbe dovuto rappresentare il definitivo salto di qualità per il centrocampista offensivo cresciuto nell’Atalanta, si è rivelata invece un passo falso. Impiegato con poca continuità, Colpani ha perso progressivamente centralità nel progetto viola, fino a finire ai margini della squadra. Non a caso, la Fiorentina ha scelto di non esercitare il riscatto, rinunciando a versare i 12 milioni pattuiti dopo averne già spesi 4 per il prestito.

Calciomercato Sassuolo: trattativa aperta con il Monza

In questo contesto si inserisce con forza il Calciomercato Sassuolo, a caccia di profili in grado di riportare qualità e creatività sulla trequarti dopo la retrocessione in Serie B. Il club neroverde ha messo nel mirino Colpani e avrebbe già manifestato il proprio interesse al Monza, che però fa muro sulle modalità dell’operazione.

Se da un lato non sembrano esserci grandi distanze sulla valutazione economica del giocatore, il nodo principale resta la formula del trasferimento: il Sassuolo vorrebbe portare Colpani in Emilia in prestito con diritto di riscatto, mentre il Monza spinge per una cessione a titolo definitivo, senza formule dilazionate.

Calciomercato Sassuolo: operazione possibile nelle prossime settimane

La sensazione, però, è che ci siano ancora margini per una possibile intesa. Il Calciomercato Sassuolo ha dimostrato più volte di saper condurre operazioni complesse, puntando su giovani italiani di talento in cerca di rilancio. In questo senso, Colpani rappresenterebbe un investimento coerente con la filosofia del club.

Con il tempo ancora a disposizione prima della chiusura della sessione estiva, l’affare potrebbe sbloccarsi. Il Calciomercato Sassuolo è pronto a muovere l’assalto decisivo, e per Colpani potrebbe essere l’occasione giusta per ritrovare fiducia e continuità.