Calciomercato Sassuolo, occhi su Colpani. I neroverdi vogliono puntare al grande colpo in attacco - Calcio News 24

Calciomercato Sassuolo: occhi puntati su Colpani, si tratta con il Monza. Le ultime novità sul mercato neroverde

Il Calciomercato Sassuolo si infiamma con un nome che accende l’entusiasmo dei tifosi: Andrea Colpani. Il fantasista del Monza, reduce da stagioni in costante crescita, è finito nel mirino di diversi club, tra cui proprio il Sassuolo, intenzionato a costruire una rosa competitiva per affrontare al meglio il ritorno in Serie A.

La dirigenza neroverde, guidata da Giovanni Carnevali, ha avviato i primi contatti con il club brianzolo per sondare la fattibilità dell’operazione. Colpani rappresenta il profilo ideale per la filosofia di gioco del tecnico Fabio Grosso, che punta su talento, tecnica e versatilità. Il giocatore, autore di una stagione molto positiva con il Monza, è visto come il possibile erede di Laurienté, sempre più vicino al trasferimento al Sunderland.

Come riportato da calciomercato.com, l’eventuale cessione del francese potrebbe sbloccare risorse importanti per andare all’assalto di Colpani. Il Calciomercato del Sassuolo si sta dunque muovendo con attenzione, cercando di anticipare la concorrenza. Sul trequartista c’è infatti anche l’interesse concreto del Genoa, che però ha espresso perplessità sulla richiesta economica del Monza, attualmente fissata attorno ai 12 milioni di euro. Una cifra considerata elevata, ma che potrebbe ridimensionarsi in virtù della volontà del calciatore.

Colpani, infatti, avrebbe già manifestato la sua intenzione di restare in Serie A e di valutare con favore destinazioni dove possa giocare con continuità e in un ambiente sereno. In questo senso, il Sassuolo potrebbe rappresentare la scelta ideale: una piazza tranquilla, con meno pressioni mediatiche rispetto a realtà più esigenti, ma al tempo stesso capace di valorizzare giovani talenti, come già dimostrato negli anni passati.

Il Calciomercato Sassuolo punta dunque a mettere a segno un colpo di qualità, che possa rappresentare il cuore del progetto tecnico per la prossima stagione. Colpani, dal canto suo, cerca una nuova sfida che possa confermare il suo status tra i migliori centrocampisti offensivi emergenti del panorama italiano.

Nei prossimi giorni sono attesi nuovi contatti tra le parti, e il Sassuolo sembra intenzionato a fare sul serio. Un’operazione non semplice, ma che potrebbe diventare il primo grande colpo del mercato estivo neroverde.