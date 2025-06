Calciomercato Sassuolo, pronto un derby con il Bologna per comprare quel grande giocatore. Ecco l'indiscrezione - Calcio News 24

Calciomercato Sassuolo, il giocatore Leo Scienza nel mirino dei neroverdi, si lavora con l’Heidenheim. Occhio però a quella grande rivale

Il Calciomercato Sassuolo inizia a prendere forma, e tra i nomi emersi in queste prime battute di sessione estiva spicca quello di Leo Scienza. Si tratta di Leonardo Weschenfelder Scienza, esterno offensivo brasiliano con passaporto tedesco, classe 1998, che si è messo in evidenza nella scorsa stagione con la maglia dell’Heidenheim 1846, club della Bundesliga.

L’interesse del calciomercato Sassuolo per il giocatore è stato confermato anche dal giornalista Orazio Accomando di DAZN, che ha rilanciato la notizia già circolata alcune settimane fa. Scienza è un profilo che rispecchia pienamente la filosofia del club neroverde: un talento ancora poco conosciuto al grande pubblico, ma con caratteristiche tecniche e fisiche interessanti, da valorizzare all’interno di un progetto ambizioso.

Nella stagione 2024/25, Leo Scienza ha totalizzato 1.766 minuti complessivi tra Bundesliga e coppe nazionali, collezionando 5 gol e 4 assist, di cui 3 reti segnate nel massimo campionato tedesco. Ala offensiva di piede mancino, capace anche di giocare da trequartista, si distingue per velocità, tecnica in spazi stretti e capacità di inserirsi senza palla. Un profilo che potrebbe adattarsi bene al modulo flessibile del Sassuolo, che spesso predilige esterni offensivi dinamici e duttili.

Il Calciomercato Sassuolo è noto per puntare su giocatori emergenti da far crescere e valorizzare in Serie A, per poi eventualmente rivendere generando plusvalenze. Leo Scienza potrebbe rientrare perfettamente in questa strategia. Non si tratta infatti di un’operazione economicamente impegnativa: si parla di un possibile prestito oneroso con diritto di riscatto fissato attorno ai 2 milioni di euro, una cifra abbordabile per le casse del club emiliano.

Oltre al calciomercato Sassuolo, anche il Bologna avrebbe mostrato interesse per il giocatore. Tuttavia, il progetto tecnico dei neroverdi e la necessità di rinnovare l’organico con elementi giovani e motivati potrebbero rappresentare un vantaggio per il club emiliano nella corsa al brasiliano. Con la probabile partenza di alcuni elementi chiave nel reparto offensivo, Scienza potrebbe trovare spazio sin da subito e ritagliarsi un ruolo importante nella stagione 2025/26.

L’Heidenheim, dal canto suo, non ha chiuso la porta a un trasferimento. Dopo un’annata sorprendente in Bundesliga, il club tedesco sta valutando offerte per alcuni dei suoi protagonisti e potrebbe accettare la formula del prestito con riscatto, soprattutto se il giocatore desidera mettersi alla prova in un campionato tecnico e competitivo come la Serie A.

Il Calciomercato Sassuolo, quindi, potrebbe presto registrare un colpo in prospettiva. L’eventuale arrivo di Leo Scienza sarebbe coerente con la linea verde che ha sempre contraddistinto il club, considerando anche il grande ritorno in Serie A.

Nei prossimi giorni si attendono sviluppi. Intanto, i tifosi neroverdi possono cominciare a conoscere il nome di Leo Scienza, possibile nuovo protagonista del Calciomercato Sassuolo e forse uno dei volti più interessanti della nuova stagione.