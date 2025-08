Calciomercato Sassuolo, Goglichidze obiettivo importante per la difesa. La situazione - Calcio News 24

Calciomercato Sassuolo: operazione con l’Empoli per Goglichidze, sul piatto Moro e 6 milioni

Il Calciomercato Sassuolo entra nel vivo con una trattativa che potrebbe portare a una sinergia importante con l’Empoli. Il club neroverde sta cercando di rafforzare il proprio reparto difensivo in vista della prossima stagione e ha messo nel mirino Saba Goglichidze, promettente difensore georgiano di proprietà del club toscano.

Goglichidze è uno dei profili più interessanti tra i giovani difensori del campionato italiano. Classe 2002, ha attirato l’attenzione anche del Cagliari, ma il Calciomercato Sassuolo si sta muovendo con decisione per anticipare la concorrenza. Il difensore ha già dimostrato buone doti fisiche e tecniche, e il Sassuolo lo considera un investimento per il presente e per il futuro.

Per convincere l’Empoli a cedere il giocatore, l’amministratore delegato Giovanni Carnevali ha messo sul tavolo un’offerta concreta: Luca Moro come contropartita tecnica, accompagnata da un conguaglio economico di circa 6 milioni di euro. Moro, attaccante classe 2001, è reduce da una stagione in Serie B e rappresenta un profilo gradito al club toscano, alla ricerca di soluzioni offensive di prospettiva.

Tuttavia, nella trattativa potrebbe entrare anche Samuele Mulattieri, altro attaccante di proprietà del Sassuolo. Il classe 2000 ha molto mercato in Serie B, ma non è ancora certo che lascerà l’Emilia. Mulattieri piace molto all’Empoli, che lo considera un’alternativa interessante nel caso in cui la trattativa per Moro dovesse complicarsi.

Il Calciomercato Sassuolo, dopo le cessioni eccellenti degli ultimi anni, sta cercando di ricostruire una rosa competitiva con un mix di giovani talenti e calciatori già pronti per la Serie A. L’eventuale arrivo di Goglichidze rientra in questa strategia, e l’operazione con l’Empoli potrebbe aprire anche altri scenari tra le due società.

L’asse Sassuolo-Empoli si conferma caldo e potrebbe essere protagonista nelle prossime settimane. Goglichidze, Moro e forse anche Mulattieri sono nomi centrali in un’operazione che potrebbe rappresentare uno dei movimenti più interessanti di questa sessione del Calciomercato Sassuolo.

I prossimi giorni saranno decisivi per capire se l’accordo si concretizzerà e se il giovane difensore georgiano vestirà presto la maglia neroverde.