Calciomercato Sassuolo, spunta l'idea Hateboer per rinforzare ulteriormente la fascia - Calcio News 24

Calciomercato Sassuolo: occhi su Hateboer, possibile ritorno in Serie A. La situazione attuale

Il calciomercato Sassuolo potrebbe riservare un’importante operazione in entrata nelle prossime settimane. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Hans Hateboer è tra i profili seguiti con attenzione dalla dirigenza neroverde per rinforzare le corsie difensive. L’esterno olandese, attualmente in forza al Rennes, potrebbe infatti tornare in Italia dopo appena una stagione in Ligue 1.

Hateboer aveva lasciato la Serie A nel 2024, chiudendo un lungo ciclo con l’Atalanta, con cui ha disputato 189 partite e segnato 8 gol. Il Rennes lo aveva accolto come rinforzo di esperienza e affidabilità, ma ora il suo futuro potrebbe nuovamente intrecciarsi con il calcio italiano. Il giocatore classe 1994 sarebbe infatti finito nel mirino non solo del Sassuolo, ma anche di Cagliari e Fiorentina.

Il club toscano, in particolare, valuta Hateboer come possibile sostituto di Fabiano Parisi, in caso di cessione al Torino. Tuttavia, è il calciomercato Sassuolo a tenere banco, dato che il club emiliano sta cercando di rafforzare il reparto arretrato dopo le difficoltà emerse nella scorsa stagione, soprattutto in fase di copertura sugli esterni.

Il profilo di Hateboer, per caratteristiche fisiche, esperienza in Serie A e duttilità tattica, corrisponde perfettamente alle esigenze della rosa neroverde. Può giocare sia come terzino in una difesa a quattro sia come esterno a tutta fascia, offrendo così al tecnico diverse soluzioni tattiche. Il Sassuolo sta valutando la fattibilità economica dell’operazione, considerando che il giocatore è ancora legato contrattualmente al Rennes ma potrebbe essere disponibile a condizioni favorevoli, soprattutto se dovesse arrivare il via libera dal club francese.

Un eventuale ritorno in Italia sarebbe accolto positivamente anche dal giocatore, che conosce bene il campionato e potrebbe rilanciarsi dopo un’annata non particolarmente brillante in Francia.

Il calciomercato Sassuolo si conferma dunque molto attivo e attento alle occasioni di esperienza a basso costo, in una fase delicata per la ricostruzione della rosa. Hateboer rappresenta una pista concreta, che potrebbe accendersi ulteriormente nelle ultime ore di mercato.