Calciomercato Sassuolo, clamoroso colpo per i neroverdi: portare in Emilia Insigne! La situazione - Calcio News 24

Calciomercato Sassuolo: idea Insigne per il dopo Laurienté. La situazione attuale della squadra neroverde

Il calciomercato Sassuolo entra nel vivo con una possibile mossa a sorpresa: Lorenzo Insigne. Il club neroverde, in vista della prossima stagione, è al lavoro per costruire una rosa competitiva e il nome dell’ex capitano del Napoli è finito sul taccuino della dirigenza. Un profilo d’esperienza internazionale che potrebbe dare nuova linfa al progetto emiliano, specialmente ora che Armand Laurienté è in uscita.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, il Sassuolo sarebbe vicino alla cessione di Laurienté al Sunderland. L’esterno francese è pronto a volare in Inghilterra e, con il suo addio ormai imminente, si apre ufficialmente la caccia al suo sostituto. Il calciomercato del Sassuolo si muove su più fronti, ma l’idea di portare Insigne in neroverde stuzzica e non poco.

Il fantasista, oggi al Toronto FC, sta valutando un ritorno in Italia. Nonostante un ingaggio importante che lo lega alla MLS, il richiamo della Serie A resta forte. E il Sassuolo, alla ricerca di qualità e leadership in avanti, potrebbe rappresentare un’opportunità concreta per rilanciarsi nel calcio italiano.

Il calciomercato Sassuolo, però, non si ferma a Insigne. Sul tavolo ci sono anche altri nomi, come Alessio Zerbin del Napoli, Martin Fadera e Tajon Buchanan, quest’ultimo sotto contratto con l’Inter ma in cerca di maggiore spazio. Tutti profili offensivi, capaci di agire sugli esterni e dare imprevedibilità all’attacco. Ma Insigne, per notorietà e pedigree, rappresenta la scelta più affascinante.

Va detto che l’operazione non è semplice: servirebbe un accordo economico con il Toronto FC per un eventuale prestito, e soprattutto la disponibilità del giocatore a rivedere le proprie richieste d’ingaggio. Nonostante ciò, l’interesse è reale e dimostra l’ambizione del club emiliano in questa sessione.

Il calciomercato del Sassuolo, dopo la retrocessione in Serie B, ha l’obiettivo di costruire una squadra capace di risalire subito la china. In quest’ottica, l’innesto di un calciatore esperto e tecnico come Insigne potrebbe rappresentare un colpo strategico, sia per il campo che per l’ambiente.

Il mercato è ancora lungo, ma il Sassuolo ha lanciato segnali chiari: vuole tornare protagonista, e non intende farlo in silenzio.