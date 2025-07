Calciomercato Sassuolo, Insigne obiettivo sempre più concreto per i neroverdi. La situazione - Calcio News 24

Calciomercato Sassuolo, Insigne molto vicino? I neroverdi tentano il grande colpo emiliano

Il Calciomercato Sassuolo si muove con decisione dopo la recente cessione di Armand Laurientè. L’esterno francese, che ha avuto un ruolo chiave nella scalata dei neroverdi dalla Serie B alla Serie A, è infatti passato al Sunderland per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, segnando una svolta importante per il club emiliano.

Ora, il Sassuolo è chiamato a trovare un degno sostituto per Laurientè e nel mercato si sono fatti avanti tre nomi principali per rinforzare la rosa. Il primo nome sulla lista del Calciomercato Sassuolo è quello di Luca Buchanan, esterno in forza all’Inter. Buchanan sembrava a un passo dal trasferimento in neroverde già qualche settimana fa, ma al momento non si è ancora trovata una soluzione definitiva per completare l’affare. Resta comunque un obiettivo importante per il Sassuolo, che guarda con interesse a questo profilo giovane e promettente.

Un altro nome che sta catturando l’attenzione in questo Calciomercato Sassuolo è quello di Lorenzo Insigne. L’ex capitano del Napoli è desideroso di tornare a giocare in Serie A, con l’obiettivo di rilanciare la propria carriera e puntare a una convocazione per il Mondiale 2026. La possibilità di un ritorno nel calcio italiano fa di Insigne una candidatura affascinante per il Sassuolo, che potrebbe contare sull’esperienza e la qualità di un giocatore dal grande nome.

Infine, il club emiliano segue con attenzione anche alcune alternative meno quotate ma comunque interessanti. Tra queste spicca il nome di Zerbin, giocatore seguito anche dal Pisa, che sta cercando di aggiudicarsi le sue prestazioni. C’è poi l’interesse per Abdoulaye Fadera, esterno del Como che ha suscitato l’attenzione di diverse squadre di Serie A, tra cui anche Bologna e Cagliari. Entrambi rappresentano opzioni da valutare attentamente per completare la rosa.

In sintesi, il Calciomercato Sassuolo è nel vivo e il club neroverde sta lavorando per sostituire un giocatore importante come Laurientè con profili che possano garantire qualità e futuro alla squadra. Le trattative sono ancora in corso, e nelle prossime settimane ci potrebbero essere sviluppi importanti per rafforzare la squadra in vista della nuova stagione.