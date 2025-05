Calciomercato Sassuolo, pronto un grande colpo dalla Juve! Quel giocatore sta facendo impazzire tutti. L'indiscrezione - Calcio News 24

Calciomercato Sassuolo, pronto un grande colpo dalla Juve per far entusiasmare l’intera piazza neroverde in vista del ritorno in Serie A

Il calciomercato Sassuolo guarda al futuro e mette nel mirino uno dei giovani talenti più promettenti del panorama europeo: si tratta di Vasilije Adzic, centrocampista montenegrino classe 2006 attualmente in forza alla Juventus. Secondo quanto riportato dal portale SerieBNews, il club neroverde starebbe valutando seriamente il profilo del giovane bianconero in vista del prossimo campionato, con l’obiettivo di rinforzare la rosa per un immediato ritorno in Serie A.

Adzic, arrivato in Italia dal Buducnost, è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio montenegrino. Nonostante la giovane età, ha già avuto modo di assaporare il calcio dei grandi. In questa stagione, infatti, ha collezionato otto presenze con la prima squadra della Juventus: sei in Serie A, una in Coppa Italia e una in Champions League. Tuttavia, il suo impiego è stato limitato da alcuni problemi fisici che ne hanno rallentato la crescita e la continuità.

Parallelamente, Adzic ha trovato più spazio con la Juventus Next Gen, dove ha messo in mostra le sue qualità. Con la seconda squadra bianconera ha totalizzato dieci presenze, realizzando quattro gol e fornendo due assist, confermando così le sue doti tecniche e la capacità di incidere in zona offensiva.

Il calciomercato Sassuolo, in fase di ricostruzione dopo la retrocessione, è alla ricerca di giovani di talento da inserire nel proprio progetto. Adzic potrebbe rappresentare un colpo strategico: un investimento sul futuro, ma anche un rinforzo già pronto a dare il suo contributo. La Juventus, dal canto suo, potrebbe essere favorevole a un trasferimento che permetta al ragazzo di giocare con maggiore continuità e maturare esperienza in un contesto competitivo. Le prossime settimane potrebbero essere decisive per l’evoluzione della trattativa.