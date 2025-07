Calciomercato Sassuolo, Rugani molto vicino? La situazione attuale neroverde - Calcio News 24

Calciomercato Sassuolo: ufficiale Koné, ora si cerca un difensore. La situazione attuale

Il calciomercato Sassuolo continua a muoversi con determinazione, dopo il ritorno in Serie A. Ieri è arrivata l’ufficialità del secondo colpo in entrata: Ismael Koné si unisce ai neroverdi dal Marsiglia. L’operazione è stata conclusa con la formula del prestito oneroso da 2,5 milioni di euro e obbligo di riscatto fissato a circa 10 milioni, attivabile al verificarsi di determinate condizioni. Si tratta di un rinforzo di qualità per il centrocampo, che va ad affiancarsi all’altro recente acquisto Fadera.

L’obiettivo del calciomercato Sassuolo è chiaro: costruire una squadra competitiva per affrontare con ambizione il ritorno nella massima serie. Dopo aver sistemato parte del reparto offensivo e quello centrale, ora il focus si sposta sulla difesa, dove si cerca un profilo affidabile e con esperienza. Il nome più caldo resta quello di Daniele Rugani, difensore centrale della Juventus.

Rugani è appena rientrato dal prestito all’Ajax e si trova a fare i conti con una situazione in evoluzione. L’arrivo di Igor Tudor sulla panchina bianconera ha rimescolato le gerarchie e il futuro del centrale è ancora tutto da scrivere. In questi giorni Rugani si sta giocando le sue chance per convincere il tecnico croato e la dirigenza juventina a dargli fiducia per la stagione alle porte.

Nel frattempo, il calciomercato Sassuolo resta vigile. L’amministratore delegato Giovanni Carnevali ha confermato l’interesse del club nei confronti del difensore, sottolineando come la società stia seguendo con attenzione la sua situazione. Tuttavia, al momento non sembrano esserci aperture da parte della Juventus a una cessione, né spiragli per un’operazione imminente.

Con una rosa che prende lentamente forma, il Sassuolo sta cercando di muoversi con cautela ma anche con ambizione. Il ritorno in Serie A richiede innesti di valore e un equilibrio tra giovani talenti e profili esperti. Il caso Rugani rappresenta un possibile colpo di spessore, ma resta legato a dinamiche complesse.

Nel frattempo, il calciomercato Sassuolo prosegue su più fronti, con l’obiettivo di regalare al tecnico una squadra pronta a lottare per la salvezza senza rinunciare al proprio stile di gioco.