Calciomercato Sassuolo, la decisione finale su Mazzocchi. Il giocatore si allontana? Le ultime - Calcio News 24

Calciomercato Sassuolo: sfuma la pista Mazzocchi, intreccio con Napoli e Siviglia

Il calciomercato Sassuolo potrebbe subire un rallentamento sul fronte difensivo. La trattativa tra Napoli e Siviglia per Juanlu Sanchez sta vivendo un momento di stallo, e le conseguenze si fanno sentire anche sul futuro di Pasquale Mazzocchi, esterno seguito da diverse squadre, tra cui proprio il club neroverde.

Juanlu, infatti, è sceso in campo anche nella seconda giornata di Liga contro il Getafe, segno evidente che il Siviglia intende ancora puntare sul giovane spagnolo. La sua presenza costante nelle rotazioni di Diego Alonso raffredda i rapporti con il Napoli, che sperava di chiudere l’operazione rapidamente per liberare spazio sulle fasce. Questo stallo influenza direttamente la posizione di Mazzocchi, al centro di numerose voci di mercato.

Il calciomercato Sassuolo aveva inserito l’ex Salernitana nella lista dei possibili rinforzi per la fascia destra. Mazzocchi è un profilo che piace per esperienza, duttilità e intensità, qualità che avrebbero fatto comodo a un Sassuolo in fase di rinnovamento. Tuttavia, la sua permanenza a Napoli si fa ogni giorno più probabile, soprattutto in virtù della mancata partenza di Juanlu.

Con Zanoli ormai destinato a vestire la maglia dell’Udinese, la società partenopea sembra intenzionata a trattenere Mazzocchi come vice affidabile di Giovanni Di Lorenzo. Una scelta logica, vista anche la necessità di gestire più competizioni nel corso della stagione.

Il Sassuolo, però, non era l’unico club interessato al terzino classe ’95. Anche Cagliari, Pisa e Cremonese avevano mostrato segnali di interesse, ma nessuna delle trattative si è concretizzata. La volontà del calciatore di restare a Napoli e giocarsi le sue carte sotto la guida di Antonio Conte ha definitivamente complicato i piani degli altri club.

Per il calciomercato Sassuolo, dunque, sarà necessario guardare altrove. Il club emiliano dovrà valutare altre alternative per rafforzare la corsia destra, magari puntando su giovani da valorizzare o su occasioni last minute. Il tempo stringe, e il direttore sportivo dovrà agire con rapidità per non restare scoperto in un ruolo chiave.