Calciomercato Sassuolo, pressing totale per comprare Mazzocchi. Ecco le ultime novità - Calcio News 24

Calciomercato Sassuolo: idea Mazzocchi per la fascia destra. La situazione attuale della squadra neroverde

Il calciomercato Sassuolo è entrato nel vivo e una delle priorità della dirigenza neroverde è la ricostruzione delle corsie esterne, in particolare quella destra. Con l’addio a parametro zero di Jeremy Toljan, sempre più vicino a un trasferimento in Premier League, e la probabile partenza di Filippo Missori in direzione Reggiana, il club emiliano è costretto a intervenire in maniera decisa sul mercato per rinforzare un reparto ormai scoperto.

In questo contesto, uno dei nomi più seguiti dal calciomercato Sassuolo è quello di Pasquale Mazzocchi, esterno attualmente in forza al Napoli. Il profilo del classe 1995 piace molto alla dirigenza neroverde per la sua duttilità e per l’esperienza maturata sia in Serie A che in Serie B. Mazzocchi è un giocatore completo, capace di coprire tutta la fascia e di adattarsi sia in una linea a quattro che come esterno a tutta fascia in un centrocampo a cinque. Una versatilità che lo rende particolarmente appetibile per il progetto tecnico del club.

Il calciomercato Sassuolo valuta attentamente l’ingaggio del laterale azzurro, anche alla luce del fatto che, oltre a Toljan e Missori, è in uscita anche Yeferson Paz, destinato a cambiare aria nelle prossime settimane. La società sta quindi lavorando per portare a termine due operazioni in entrata sulla fascia destra. Mazzocchi rappresenta una delle opzioni principali per affidabilità, esperienza e costi sostenibili.

Il giocatore, che ha collezionato diverse presenze con la maglia del Napoli nell’ultima stagione, non sembra essere centrale nei piani futuri del club partenopeo e potrebbe accettare una destinazione dove trovare più spazio. Il Sassuolo, dal canto suo, è alla ricerca di calciatori pronti, motivati e con la giusta esperienza per affrontare la nuova stagione, che si preannuncia di ricostruzione dopo l’amara retrocessione in Serie B.

In conclusione, il calciomercato Sassuolo si muove con cautela ma con idee chiare: rafforzare le fasce è una necessità e Pasquale Mazzocchi potrebbe rappresentare la pedina giusta per rilanciare il progetto tecnico neroverde. Le prossime settimane saranno decisive per capire se l’affare potrà concretizzarsi.