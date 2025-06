Calciomercato Sassuolo, pronto un colpo a centrocampo. Nel mirino Pessina, ma occhio a quella rivale - Calcio News 24

Calciomercato Sassuolo, Matteo Pessina potrebbe diventare un nuovo grande colpo per la squadra neroverde. Ecco le ultime novità

Il nome di Matteo Pessina torna a circolare con forza sul mercato, e tra le squadre interessate spicca il calciomercato Sassuolo, pronto a rinnovare profondamente il proprio organico dopo il ritorno in Serie A. Il club neroverde sta pianificando una campagna acquisti ambiziosa per essere stabilmente in alto.

Classe 1997, Pessina è reduce da una stagione difficile, culminata con la discesa in Serie B dei brianzoli, di cui è stato capitano e simbolo. La retrocessione del Monza potrebbe aprire uno spiraglio per chi, come il Sassuolo, vuole approfittarne per rinforzare il centrocampo con un elemento di qualità, esperienza e leadership. L’ex campione d’Europa con l’Italia nel 2021 rappresenterebbe un colpo importante, sia dal punto di vista tecnico che d’immagine.

Secondo quanto pubblicato da SassuoloNews.net, non è però l’unico club interessato: anche il Bologna, fresca di Coppa Italia, ha messo gli occhi su Pessina. Tuttavia, in Emilia i neroverdi potrebbero garantirgli un ruolo da protagonista assoluto, utile per rilanciarsi dopo l’annata complicata.