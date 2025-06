Calciomercato Sassuolo, quella rivale per la salvezza sfida i neroverdi per quanto riguarda Pessina. Le ultime - Calcio News 24

Calciomercato Sassuolo: il Genoa sfida i neroverdi per Matteo Pessina. Riusciranno ad avere la meglio i neroverdi?

Il Calciomercato Sassuolo si infiamma con un duello interessante: il club neroverde è sulle tracce di Matteo Pessina, centrocampista e capitano del Monza, ma il Genoa è pronto a inserirsi con decisione nella corsa al giocatore. Dopo l’addio di Badelj, i rossoblù sono alla ricerca di un nuovo leader in mezzo al campo e vedono in Pessina il profilo ideale.

Il Sassuolo segue da tempo il centrocampista brianzolo, considerandolo una pedina perfetta per dare esperienza e qualità al centrocampo, specialmente dopo la retrocessione in Serie B e con l’obiettivo immediato di tornare nella massima serie. Tuttavia, il Genoa, fresco di salvezza e desideroso di alzare l’asticella, sarebbe pronto a fare un’offerta concreta già nei prossimi giorni.

Secondo indiscrezioni, i liguri avrebbero messo sul piatto circa 10 milioni di euro, una cifra che potrebbe far riflettere il Monza, attualmente impegnato in una fase delicata legata al cambio di proprietà. In questo contesto, il Calciomercato Sassuolo si complica: i neroverdi, infatti, dovranno valutare se rilanciare economicamente o virare su altri obiettivi di pari livello.

L’intenzione del nuovo proprietario del Genoa, l’imprenditore Dan Sucu, è chiara: costruire una squadra ambiziosa, in grado di puntare a un campionato di alta classifica. Parte dei fondi per l’assalto a Pessina arriveranno dalla probabile cessione di Albert Gudmundsson alla Fiorentina, che potrebbe fruttare un’entrata importante nelle casse rossoblù.

Il Sassuolo, dal canto suo, ha già mostrato segnali di vitalità sul mercato, ma l’inserimento del Genoa rappresenta un ostacolo concreto per la trattativa. Il Calciomercato Sassuolo, dunque, entra in una fase cruciale, e il duello per Pessina potrebbe essere uno dei temi più caldi dell’estate.