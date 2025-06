Calciomercato Sassuolo, quale sarà il futuro di Andrea Pinamonti? Quella rivale tenta il grande colpo - Calcio News 24

Calciomercato Sassuolo, Pinamonti verso l’addio. Una rivale sul centravanti neroverde. La situazione attuale

Il Calciomercato Sassuolo si prepara a vivere settimane calde, soprattutto per quanto riguarda il futuro di Andrea Pinamonti. Il centravanti classe 1999, reduce dal prestito al Genoa, rientrerà momentaneamente in neroverde, ma con ogni probabilità non resterà agli ordini della nuova guida tecnica. Il suo futuro sembra destinato altrove, e tra le pretendenti più concrete c’è il Bologna di Vincenzo Italiano.

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino (edizione Bologna), la dirigenza rossoblù avrebbe già avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore, rappresentato dall’agenzia Raiola, per sondare la fattibilità dell’operazione. L’incontro tra le parti conferma il forte interesse del Bologna, alla ricerca di un attaccante italiano in grado di completare il reparto offensivo e soddisfare anche i criteri legati alle liste UEFA, che richiedono almeno quattro giocatori cresciuti calcisticamente in Italia.

Nel contesto del calciomercato Sassuolo, la posizione di Pinamonti si fa sempre più centrale. Il club emiliano, salito in Serie A, ha la necessità di alleggerire il monte ingaggi e ricostruire la rosa. L’attaccante, che ha collezionato tre stagioni consecutive in doppia cifra tra Empoli, Sassuolo e Genoa, ha mercato e rappresenta una pedina importante da valorizzare economicamente.

Il Bologna, fresco di qualificazione all’Europa League, vede in Pinamonti un profilo ideale: giovane, italiano, con esperienza in Serie A e margini di crescita. Il suo ritorno a Sassuolo, quindi, potrebbe essere solo temporaneo, in attesa che si concretizzi una cessione definitiva. E l’interesse dei rossoblù potrebbe presto trasformarsi in una vera e propria trattativa, anche alla luce dei buoni rapporti tra i due club.

Un elemento che potrebbe favorire l’affare è rappresentato dall’operazione Erlic, acquistato dal Sassuolo un anno fa per 7,5 milioni di euro. Secondo alcune indiscrezioni, quell’investimento potrebbe essere stato parte di un’intesa più ampia che ora potrebbe facilitare l’arrivo di altri giocatori neroverdi a Bologna, come Kristian Thorstvedt o lo stesso Pinamonti.

Il calciomercato Sassuolo si annuncia quindi movimentato, e Pinamonti ne è uno dei nomi più caldi. Il suo futuro sarà uno dei dossier prioritari della dirigenza emiliana, che valuta le offerte in arrivo per definire il destino di uno dei suoi attaccanti più appetiti sul mercato.