Calciomercato Sassuolo, le novità sui gioiellini neroverdi. Chi lascerà la baracca nonostante la Serie A? - Calcio News 24

Calciomercato Sassuolo, le ultime novità sui gioiellini neroverdi che potrebbero lasciare definitivamente l’Emilia. Le ultime

Il calciomercato Sassuolo si prepara a una fase delicata della stagione post-retrocessione, dovendo gestire il rientro di diversi giocatori mandati in prestito. Alcuni di questi elementi saranno centrali nelle scelte future del club, sia in chiave tecnica che economica. Tra i nomi più rilevanti spiccano quelli di Andrea Pinamonti e Stefano Turati, due profili attorno ai quali ruotano molte delle strategie del club neroverde.

Pinamonti, reduce da una buona stagione al Genoa con 10 gol segnati in Serie A, sembrava destinato a restare in rossoblù. Tuttavia, come già anticipato, il club ligure ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro, motivo per cui l’attaccante farà ritorno a Sassuolo.

Il futuro del centravanti classe 1999 resta comunque in bilico. Il suo nome è finito sul taccuino di diversi club, tra cui il Bologna, che lo sta valutando come possibile rinforzo per l’attacco. Il Sassuolo, da parte sua, è disponibile a trattare la cessione, soprattutto per alleggerire il monte ingaggi. Pinamonti percepisce infatti uno stipendio da 2,4 milioni di euro annui, una cifra considerata troppo alta per la nuova realtà del club in Serie B.

Come spiegato anche dall’amministratore delegato Giovanni Carnevali, il Sassuolo deve operare con logica imprenditoriale: “Siamo un’azienda, e come tale dobbiamo fare scelte sostenibili.” In quest’ottica, una cessione di Pinamonti appare la soluzione più probabile, a meno che non arrivi un’offerta ritenuta inadeguata dal club emiliano.

Anche lo stesso giocatore sembra aver maturato la convinzione che il suo ciclo con la maglia neroverde sia giunto al termine, soprattutto dopo la retrocessione. Pinamonti è pronto a intraprendere una nuova avventura, possibilmente in Serie A, dove ritiene di poter continuare a dimostrare il proprio valore.

Intanto, il Sassuolo valuta attentamente ogni opzione, consapevole che le decisioni su questi rientri influenzeranno profondamente il mercato estivo.