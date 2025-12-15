Calciomercato Sassuolo, Pinamonti nel mirino di una grande rivale. La situazione attuale

Calciomercato Sassuolo: Pinamonti nel mirino della Lazio per gennaio. La situazione attuale

Nel prossimo calciomercato Sassuolo, Andrea Pinamonti potrebbe essere uno dei protagonisti del mercato invernale. L’attaccante italiano, autore di un buon avvio di stagione con i neroverdi, è finito nel mirino della Lazio, che cerca rinforzi in attacco per soddisfare le richieste di Maurizio Sarri. I problemi di rendimento di Dia e Castellanos hanno spinto la dirigenza biancoceleste a valutare seriamente il centravanti del Sassuolo come possibile innesto per la sessione di gennaio.

L’interesse della Lazio per Pinamonti non è nuovo: già nella scorsa estate il club romano aveva avvicinato il giocatore prima del blocco del mercato. Ora, nel contesto del calciomercato Sassuolo, la situazione potrebbe riaprirsi. Pinamonti potrebbe decidere di lasciare l’Emilia alla ricerca di nuove sfide, e la Lazio sarebbe pronta a inserirsi nella trattativa.

Tuttavia, la concorrenza è forte. Anche Milan e West Ham stanno monitorando la situazione, rendendo il calciomercato Sassuolo particolarmente competitivo per il centravanti. La strategia del club neroverde sarà quindi decisiva: trattenere il giocatore fino a giugno oppure cederlo a una squadra pronta a valorizzarlo immediatamente.

In sintesi, il nome di Pinamonti è destinato a essere uno dei principali protagonisti del calciomercato Sassuolo nei prossimi mesi, con la Lazio pronta a giocarsi le sue carte per assicurarsi un attaccante di qualità in grado di dare una svolta alla seconda parte della stagione.

