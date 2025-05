Calciomercato Sassuolo, due big rischiano di essere ceduti? L'indiscrezione in vista della trattativa con quella squadra - Calcio News 24

Calciomercato Sassuolo, quale sarà il futuro dei big? Due pedine importanti fortemente nel mirino di quella squadra

Con l’arrivo dell’estate torna protagonista il calciomercato Sassuolo si preannunciano tre mesi di grande fermento, tra voci di cessioni e possibili nuovi arrivi. I tifosi neroverdi si preparano a vivere una sessione intensa, costellata di indiscrezioni provenienti da tutta Italia e anche dall’estero.

Una delle piste più calde riguarda un possibile doppio affare tra Sassuolo e Bologna, come riportato da Il Resto del Carlino, edizione di Bologna. Le due società hanno già dimostrato in passato di saper dialogare con successo: lo scorso anno fu infatti concluso il trasferimento di Martin Erlic al Bologna, operazione che si rivelò vincente per entrambe le parti, culminata con il trionfo in Coppa Italia da parte dei felsinei.

Ora, il Bologna guarda nuovamente in casa Sassuolo e ha puntato due giocatori: Kristian Thorstvedt e Andrea Pinamonti. Il centrocampista norvegese, autore di buone prestazioni nonostante una stagione complessa per il club emiliano, è considerato un profilo interessante per rafforzare la mediana. Pinamonti, invece, è reduce dal prestito al Genoa, dove ha ritrovato fiducia e continuità, ma il suo futuro è ancora da decidere.

Il Genoa, infatti, sembra orientato a non esercitare il diritto di riscatto sull’attaccante, aprendo così uno spiraglio per l’inserimento del Bologna, alla ricerca di rinforzi offensivi per la prossima stagione. La dirigenza rossoblù, su indicazione dell’allenatore Vincenzo Italiano, è intenzionata a migliorare il reparto avanzato e ha già stilato una lista di possibili obiettivi.

Tra i nomi monitorati ci sono anche i fratelli Francesco Pio e Sebastiano Esposito, rispettivamente di 19 e 22 anni. Sebastiano, attualmente in prestito al Cagliari, e Piccoli, in forza all’Empoli, restano in attesa di conoscere le decisioni delle rispettive società sull’eventuale riscatto dai nerazzurri. Entrambi rappresentano opzioni concrete, ma non sarà semplice intavolare trattative senza prima conoscere l’evoluzione di queste situazioni.

Pinamonti, in questo scenario, diventa un’alternativa credibile e già pronta per affrontare la Serie A, con la possibilità di integrarsi rapidamente nel progetto tecnico di Italiano. Il Sassuolo, dal canto suo, dovrà decidere se cedere uno o entrambi i suoi giocatori, anche in base alla nuova strategia post-retrocessione.

Intanto, i contatti tra le due dirigenze sono avviati, e l’asse Sassuolo-Bologna potrebbe presto tornare a essere protagonista del mercato estivo.