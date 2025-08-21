Calciomercato Sassuolo, la linea della Reggiana: sinergia con i neroverdi per costruire il futuro - Calcio News 24

Calciomercato Sassuolo, la linea della Reggiana in vista di quello che sarà il futuro

Il mercato granata punta sui giovani. Dopo l’attaccante, ora si lavora a due prestiti di qualità per rinforzare la rosa di Viali.

Un asse di mercato caldo, una sinergia tra club emiliani per costruire il futuro. Come riportato dalla Gazzetta di Reggio, la Reggiana e il Sassuolo stanno lavorando a una doppia operazione che potrebbe portare in granata due dei giovani più interessanti del vivaio neroverde. Dopo aver definito l’arrivo dall’Venezia dell’attaccante Andreja Novaković, il DS Domenico Fracchiolla sta ora concentrando i suoi sforzi per regalare al tecnico William Viali i rinforzi richiesti, in un mercato che, come sottolinea il quotidiano, richiede pazienza e strategia a causa delle limitate disponibilità finanziarie.

Sul tavolo delle trattative ci sono due nomi. Il primo è quello di Filippo Missori, talentuoso esterno destro classe 2004, considerato uno dei profili più promettenti del calcio italiano. Per lui si sta lavorando sulla base di un prestito, una formula che permetterebbe al giocatore di trovare quella continuità necessaria per la sua crescita e alla Reggiana di assicurarsi un giocatore di grande prospettiva. Il secondo nome è quello del portiere Giacomo Satalino, classe 1999, anche lui in cerca di maggiore spazio. In questo caso, la discussione tra i club è incentrata sulla formula del trasferimento: si valuta se inserire un diritto o un obbligo di riscatto, un dettaglio non da poco che definirà il futuro del giovane portiere.

Questa doppia operazione testimonia la volontà della Reggiana di puntare su una linea verde e di qualità, ma anche la strategia del Sassuolo, da sempre attento a valorizzare i propri talenti mandandoli a maturare in piazze importanti. L’intesa tra i due club emiliani potrebbe rappresentare un modello virtuoso per un calcio italiano che ha un disperato bisogno di far crescere i propri giovani. I contatti sono in corso, la Reggiana attende, convinta di poter regalare al suo allenatore i tasselli giusti per una stagione da protagonista.