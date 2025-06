Calciomercato Sassuolo, clamoroso colpo per la difesa: nel mirino Daniele Rugani. La situazione della trattativa - Calcio News 24

Calciomercato Sassuolo: occhi su Daniele Rugani, possibile rinforzo per la difesa. Un grande colpo per la squadra neroverde

Il Calciomercato Sassuolo entra nel vivo e guarda con attenzione alle occasioni in uscita dai top club di Serie A. Tra i nomi finiti nel mirino della dirigenza neroverde c’è quello di Daniele Rugani, difensore centrale classe 1994 attualmente di rientro alla Juventus dopo il prestito all’Ajax.

Nonostante sia stato incluso nella rosa bianconera per il prossimo Mondiale per Club con il tecnico Igor Tudor, il futuro di Rugani a Torino appare tutt’altro che certo. Dopo una stagione in Olanda chiusa con 26 presenze e 1 gol, il difensore è tornato in Italia con la consapevolezza che il suo spazio nella Juventus si è progressivamente ridotto.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il calciomercato Sassuolo neopromosso in Serie A avrebbe già avviato i contatti con la Juventus per sondare la disponibilità del giocatore. Il club emiliano è alla ricerca di profili esperti per rafforzare il reparto arretrato, e Rugani rappresenta una possibile soluzione di affidabilità e solidità.

Il Calciomercato Sassuolo punta a costruire una rosa in grado di affrontare al meglio la nuova stagione nella massima serie, e l’innesto di un difensore con l’esperienza di Rugani sarebbe un segnale importante. Con 148 presenze e 11 gol all’attivo con la maglia della Juventus, e trascorsi in prestito con Empoli, Rennes e Cagliari, il centrale toscano ha maturato un bagaglio importante sia in Serie A che all’estero.

Al momento, resta da capire quale sia la volontà del giocatore, che ha ricevuto anche altre richieste da club italiani ed esteri. Tuttavia, l’interesse concreto del Sassuolo potrebbe rappresentare un’opportunità per rilanciarsi da protagonista in un ambiente ambizioso ma meno pressante rispetto alla Juventus.

Il Calciomercato Sassuolo continua a monitorare la situazione, pronto ad affondare il colpo se Rugani darà segnali di apertura. La trattativa è solo agli inizi, ma i neroverdi vogliono muoversi con decisione per chiudere i rinforzi chiave il prima possibile.