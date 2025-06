Calciomercato Sassuolo, Rugani obiettivo concreto. Cosa bisogna fare per arrivare alla fumata bianca con la Juve? - Calcio News 24

Calciomercato Sassuolo: Daniele Rugani nel mirino per rinforzare la difesa. La situazione della trattativa

Il Calciomercato Sassuolo inizia a prendere forma e guarda con decisione all’esperienza e alla solidità per affrontare al meglio il ritorno in Serie A. Uno dei primi obiettivi identificati dalla dirigenza neroverde è Daniele Rugani, difensore della Juventus attualmente impegnato nel Mondiale per Club. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Sassuolo avrebbe già avviato i primi contatti con il club bianconero per sondare la disponibilità al trasferimento.

L’idea del Sassuolo è chiara: inserire un elemento di esperienza e affidabilità al centro della difesa, capace di guidare il reparto in un campionato competitivo come quello di Serie A. Rugani, classe 1994, ha vestito a lungo la maglia della Juventus e conosce bene le dinamiche del massimo campionato italiano, oltre ad aver accumulato esperienza anche a livello internazionale.

Nel corso degli ultimi anni, Rugani ha alternato momenti di buona continuità ad altri di minore impiego, ma resta un profilo molto apprezzato da tecnici e dirigenti per professionalità, duttilità tattica e senso della posizione. Per questo motivo, il suo nome è tornato d’attualità nel Calciomercato Sassuolo, che punta a costruire una rosa solida e competitiva per centrare la salvezza.

I contatti tra Sassuolo e Juventus sono già partiti, ma molto dipenderà anche dalla volontà del giocatore. Rugani avrebbe ricevuto anche altre richieste, sia da club italiani che esteri, e nei prossimi giorni si prenderà del tempo per valutare con attenzione tutte le opzioni a disposizione. La proposta del Sassuolo, però, potrebbe rappresentare una soluzione interessante per rilanciarsi da titolare in una squadra che lo metterebbe al centro del progetto tecnico.

Il Calciomercato Sassuolo, dunque, si muove con intelligenza, puntando su profili di esperienza per affiancare i giovani cresciuti nel vivaio e i nuovi innesti. Portare Rugani in neroverde sarebbe un colpo importante, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche per l’equilibrio e la leadership che il difensore potrebbe garantire in una stagione fondamentale per il futuro del club.

La trattativa è appena iniziata, ma Rugani è già uno dei nomi caldi del Calciomercato Sassuolo estivo.